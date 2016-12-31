Порошенко поручил поднять доплаты военным до 6 тыс грн

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил поднять доплаты военнослужащим, которые находятся на первой линии, до 6 тыс. грн. Об этом он сообщил в ходе визита в Донецкую область, который транслировал телеканал "112 Украина".

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"Сегодня я дал поручение министру обороны поднять доплаты военнослужащим, которые находятся на первой линии, до 6 тыс. грн. И тем военнослужащим, которые находятся на второй линии, — до 2,4 тыс. грн", — заявил Порошенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил во время визита в Донецкую область, что хотя интенсивность обстрелов снизилась, никакого режима тишины, о котором было договорено, нет.