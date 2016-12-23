В пятницу представят членов набсовета "ПриватБанка"

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Власти Украины представят в пятницу общественности членов нового наблюдательного совета национализированного "ПриватБанка", сообщил глава Минфина Александр Данилюк.

"Завтра (в пятницу – ред.) представим очень важную часть новой команды — Наблюдательный совет банка, большинство в котором составили иностранные банкиры", — написал Данилюк на своей странице в Facebook в ночь на пятницу.

Правительство Украины 18 декабря приняло решение о национализации "ПриватБанка" — крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что государство, вероятно, может продать банк через 6-9 месяцев.

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Напомним, новым главой правления банка стал экс-министр финансов Александр Шлапак.