Экономика
RSS

В пятницу представят членов набсовета "ПриватБанка"

Тема:

"ПриватБанк" - национализация. Последствия (164)

(обновлено: )34
Большинство в наблюдательном совете национализированного "ПриватБанка" составили иностранные банкиры, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.
Отделение ПриватБанка в Киеве
REUTERS Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Власти Украины представят в пятницу общественности членов нового наблюдательного совета национализированного "ПриватБанка", сообщил глава Минфина Александр Данилюк.

Здание ПриватБанка в Киеве
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Штрафовать не дадут. Богданова о проблемах с оплатой налогов через "ПриватБанк"

"Завтра (в пятницу – ред.) представим очень важную часть новой команды — Наблюдательный совет банка, большинство в котором составили иностранные банкиры", — написал Данилюк на своей странице в Facebook в ночь на пятницу.

Правительство Украины 18 декабря приняло решение о национализации "ПриватБанка" — крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что государство, вероятно, может продать банк через 6-9 месяцев.

Смотрите также: Брифинг нового руководства "ПриватБанка"

Напомним, новым главой правления банка стал экс-министр финансов Александр Шлапак.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Президент Петр Порошенко
Навстречу Новому году
Страна получила "кота в мешке" - бюджет 2017 проголосован
Большая пресс-конференция Владимира Путина
"ПриватБанк" - национализация. Последствия