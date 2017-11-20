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    Культура

    Индийский политик предложил за голову звезды Болливуда $1,5 млн

    (обновлено: )179
    Радикальные и популистские группировки устраивают протесты у офисов фирмы, сжигают портреты актрисы Дипики Падукон, требуют не допустить проката картины, который должен был начаться 1 декабря, но был отсрочен по решению продюсерской компании.
    Актриса Дипика Падуконе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости Украина. Одна из главных звезд современного Болливуда, актриса Дипика Падукон начала получать многочисленные угрозы расправы от крайне правых организаций из-за роли в фильме о легендарной индийской царице Рани Падмини.

    Радикальные и популистские группировки устраивают протесты у офисов фирмы, сжигают портреты Дипики Падукон, требуют не допустить проката картины, который должен был начаться 1 декабря, но был отсрочен по решению продюсерской компании.

    С угрозами выступил представитель правящей в Индии "Бхаратия джаната парти". Ответственный за работу со СМИ в отделении партии в штата Харьяна Сурадж Пал Аму пообещал удвоить вознаграждение за головы Падукон и Бхансали.

    Постер скандального фильма
    Постер скандального фильма

    "Если ты (сыгравший в фильме актер Ранвир Сингх) не заберешь свои слова обратно, мы переломаем тебе ноги. Хочу поздравить молодежь Мирута (штат Уттар-Прадеш) за объявление награды в 50 миллионов рупий (почти 770 тысяч долларов) за обезглавливание Дипики и Бхансали (режиссера картины — ред.). Мы наградим тех, кто их обезглавит их, 100 миллионами рупий (около полутора миллионов долларов) и позаботимся о нуждах их семей", — цитирует агентство ANI слова политика.

    В самой партии дистанцировались от слов своего представителя.

    Прокат фильма в настоящее время отсрочен на неопределенный срок. Продюсеры отменили премьеру 1 декабря, поскольку Центральное бюро сертификации кинопродукции до сих пор не выдало ему прокатное удостоверение, а в понедельник отклонило петицию создателей картины с просьбой ускорить процесс.

    Уже до старта картины ее показ уже запрещен властями штатов Уттар-Прадеш, Раджастхан, Мадхья-Прадеш и Пенджаб – во всех, кроме последнего правит националистическая "Бхаратия джаната парти".

    Фильм "Падмавати" снят по эпосу "Падмават" 16 века, который повествует о царице Рани Падмини (также называемой Падмавати), супруге правителя в княжестве Мевар Ратана Сены. Хотя образ правителя основан на реальном историческом персонаже Ратна Синхе, ученые не смогли найти свидетельств подлинности истории Падмавати.

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    Согласно же легенде, Падмавати, сингальская принцесса необычайной красоты, стала причиной нападения султана Дели Алауддина Мухаммад-шаха на владения Ратана Сены с целью отнять у него супругу. Мусульманский правитель успешно подавил силы меварского правителя, но не смог добиться цели – Падмавати осуществила самосожжение, чтобы не попасть в руки агрессора.

    Учитывая, что сам эпос является скорее легендой, нежели реальной историей, а также тот факт, что в нем в том числе присутствует межконфессиональный конфликт индуистов и мусульман, фильм предсказуемо оказался в центре многочисленных скандалов. Еще в январе текущего года представители популистской организации касты раджпутов "Шри Раджпур Карни Сена" устроили погромы на съемочной площадке, а позже напали на режиссера Санджая Лилу Бхансали.

    Причиной беспорядков стали слухи о том, что в фильме показана "искажающая историю" сцена, в которой Падмавати видит сон об антагонисте Мухаммад-шахе, что создатели картины неоднократно отрицали.

    Ранее сообщалось, что популярный болливудский актер и политик Винод Кханна скончался в возрасте 70 лет в Мумбаи.

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