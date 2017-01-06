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Умер звезда Болливуда Ом Пури

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Ом Пури скончался от сердечного приступа на 67 году жизни. Он снялся в более чем 100 кинокартинах и телевизионных фильмах и за свою актерскую деятельность удостоился более 10 престижных кинонаград.
Ом Пури. Архивное фото
Фото из открытых источников

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Известный индийский киноактер Ом Пури скончался в 66 лет от сердечного приступа, передает телерадиовещательная корпорация BBC.

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КиноПоиск/Youtube
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Один из родственников покойного сообщил, что Пури умер в пятницу утром в своем доме в Мумбаи.

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Ом Пури считается ветераном кинематографа, он снялся в более чем 100 кинокартинах и телевизионных фильмах и за свою актерскую деятельность удостоился более 10 престижных кинонаград.

Пури дважды получал главную национальную кинопремию Индии "Серебряный лотос" за лучшую мужскую роль, а также удостаивался премий на кинофестивалях в Чехии и Канаде.

Ранее СМИ сообщили о смерти американского актера Уильяма Кристофера, наиболее известного исполнением роли отца Джона Патрика Фрэнсиса Мулкахи в телесериале M*A*S*H.

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