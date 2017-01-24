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    Давка на встрече с "королем Болливуда" в Индии: погиб человек

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    Шахрух Хан
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Фанаты индийского актера Шахруха Хана, которого называют "король Болливуда", устроили давку на встрече с кумиром, один человек погиб, сообщает издание Indian Express.

    В понедельник вечером в рамках рекламного тура в преддверии выхода на экраны его нового фильма "Раис" ("Богач") актер прибыл в город Вадодара (штат Гуджарат). Он не стал выходить из поезда, а лишь махал фанатам рукой из окна и обращался к ним по громкоговорителю. Поезд пробыл на станции около десяти минут, толпа фанатов стала напирать. Полиции пришлось применить дубинки.

    "Когда состав тронулся, люди начали бежать за ним. Из-за напора один человек погиб от удушья, и два полицейских, охранявших порядок, пострадали", — заявили изданию в полиции.

    Погибшего звали Фарид Хан Патхан. Актер уже выразил соболезнования его семье.

    "Я молюсь за семью погибшего", — заявил актер по прибытии в Дели.

    Культовый актер Шахрух Хан, который входит в список наиболее высокооплачиваемых "звезд" Болливуда, родился в 1965 году. Он стал одним из самых известных актеров индустрии кино на хинди в 1990-е годы, сыграв в таких фильмах как "Безумная любовь", "Жизнь под страхом", "Девдас", "Влюбленные", "Единственная", "Меня зовут Хан", "Ченнайский экспресс".

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