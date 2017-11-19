Индийская красавица. Победительница конкурса "Мисс Мира-2017" во всей красе

Представительница Индии Мануши Чхиллар завоевала титул "Мисс Мира-2017", сообщили организаторы конкурса красоты.

Чхиллар получила корону из рук прошлогодней победительницы – пуерториканки Стефани Дель Валле.

Конкурс состоялся в субботу в городе Санья в Китае. Двадцатилетняя индианка опередила представительницу Мексики Андреа Мезу и британку Стефани Хилл, занявших второе и третье места соответственно.

Отметим, что победительница украинского отбора "Мисс Украина-2017" Полина Ткач не прошла даже в топ-15 участниц конкурса.

Ранее сообщалось, что представительница Ирака впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе.