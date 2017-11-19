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    Фотоленты

    Индийская красавица. Победительница конкурса "Мисс Мира-2017" во всей красе

    (обновлено: )5210
    Мисс Мира-2017 Мануши Чхиллар
    Мисс Мира-2017 Мануши Чхиллар
    Мисс Мира-2017 Мануши Чхиллар
    Мисс Мира-2017 Мануши Чхиллар
    Мисс Мира-2017 Мануши Чхиллар
    Мисс Мира-2017 Мануши Чхиллар
    Финал Мисс Мира-2017
    Мисс Мира-2017 Мануши Чхиллар
    "Мисс Мира-2017" Мануши Чхиллар
    @MissWorldTime
    Мисс Мира-2017 Мануши Чхиллар
    "Мисс Мира-2017" Мануши Чхиллар
    @MissWorldTime
    Мисс Мира-2017 Мануши Чхиллар
    "Мисс Мира-2017" Мануши Чхиллар
    @MissWorldTime
    Мисс Мира-2017 Мануши Чхиллар
    "Мисс Мира-2017" Мануши Чхиллар
    @manushi_chhillar
    Мисс Мира-2017 Мануши Чхиллар
    "Мисс Мира-2017" Мануши Чхиллар
    @manushi_chhillar
    Мисс Мира-2017 Мануши Чхиллар
    "Мисс Мира-2017" Мануши Чхиллар
    @manushi_chhillar
    Финал Мисс Мира-2017
    Финал "Мисс Мира-2017"
    ТСН

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    "Мисс Мира-2017" Мануши Чхиллар

    Представительница Индии Мануши Чхиллар завоевала титул "Мисс Мира-2017", сообщили организаторы конкурса красоты.

    Мария Зарринг
    соцсети
    Очень натурально! Мисс "самая большая грудь РФ" покоряет сцену

    Чхиллар получила корону из рук прошлогодней победительницы – пуерториканки Стефани Дель Валле.

    Конкурс состоялся в субботу в городе Санья в Китае. Двадцатилетняя индианка опередила представительницу Мексики Андреа Мезу и британку Стефани Хилл, занявших второе и третье места соответственно.

    Отметим, что победительница украинского отбора "Мисс Украина-2017" Полина Ткач не прошла даже в топ-15 участниц конкурса. 

    Ранее сообщалось, что представительница Ирака впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе.

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