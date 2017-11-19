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    Культура

    В США госпитализирован известный актер, ему нужна пересадка органов

    (обновлено: )83
    У 67-летнего актера отказывают почки и печень, сейчас его состояние ухудшается. Ему требуется пересадка органов.
    Дэвид Кэссиди
    muzul.com

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Известного американского актера и певца Дэвида Кэссиди госпитализировали из-за нарушения работы органов, сообщает портал TMZ.

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    instagram.com/blakeshelton
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    По данным источников издания, у 67-летнего актера отказывают почки и печень, сейчас его состояние ухудшается.

    Ему требуется пересадка органов.

    Сообщается, что сейчас Кэссиди вышел из комы и находится в окружении близких в одной из клиник Флориды.

    Напомним, в 2015 году у Кэссиди была диагностирована старческая деменция. Он также признавался, что страдает алкогольной зависимостью.

    Дэвид Кэссиди получил известность, исполнив одну из главных ролей в музыкальном ситкоме "Семья Партриджей". Кроме того, актер снимался в сериалах "Малкольм в центре внимания" и "C.S.I. Место преступления".

    Как сообщалось ранее, голливудский актер Кристиан Бэйл шокировал журналистов своей новой внешностью.

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