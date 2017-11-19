В США госпитализирован известный актер, ему нужна пересадка органов

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Известного американского актера и певца Дэвида Кэссиди госпитализировали из-за нарушения работы органов, сообщает портал TMZ.

По данным источников издания, у 67-летнего актера отказывают почки и печень, сейчас его состояние ухудшается.

Ему требуется пересадка органов.

Сообщается, что сейчас Кэссиди вышел из комы и находится в окружении близких в одной из клиник Флориды.

Напомним, в 2015 году у Кэссиди была диагностирована старческая деменция. Он также признавался, что страдает алкогольной зависимостью.

Дэвид Кэссиди получил известность, исполнив одну из главных ролей в музыкальном ситкоме "Семья Партриджей". Кроме того, актер снимался в сериалах "Малкольм в центре внимания" и "C.S.I. Место преступления".

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