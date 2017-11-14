Знаменитый актер располнел до неузнаваемости ради роли

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Голливудский актер Кристиан Бэйл шокировал журналистов своей новой внешностью, пишет Daily Mail.

Актер готовится к съемкам в новой картине, где сыграет роль вице-президента США Дика Чейни.

Подобной трансформации свое тело Кристиан Бэйл подвергает не впервые. Ранее ради роли в "Американском психопате" (2000 год) актер набирал прочную мышечную массу, а уже через несколько лет похудел до 55 килограммов, чтобы сыграть одну из ролей в "Машинисте". Буквально по завершении съемок актер снова стал набирать вес для главной роли в фильме "Бэтмен: Начало".

dailymail.co.uk Кристиан Бэйл

Журналисты припомнили Бэйлу, что он обещал завязать с подобными экспериментами над собой. Однако актер признался, что очень хотел получить роль Дика Чейни, но для этого ему необходимо было прибавить в весе.

dailymail.co.uk Кристиан Бэйл

На вопросы о своем питании Бэйл шутливо ответил, что ему "пришлось съесть очень много пирогов".

Как сообщалось ранее, известный голливудский актер Джордж Клуни решил прекратить съемки в кино.