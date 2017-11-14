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    Культура

    Знаменитый актер располнел до неузнаваемости ради роли

    (обновлено: )1349
    Журналисты припомнили Бэйлу, что он обещал завязать с подобными экспериментами над собой. Однако актер признался, что очень хотел получить роль Дика Чейни, но для этого ему необходимо было прибавить в весе.
    Кристиан Бэйл
    dailymail.co.uk/

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Голливудский актер Кристиан Бэйл шокировал журналистов своей новой внешностью, пишет Daily Mail.

    Актер готовится к съемкам в новой картине, где сыграет роль вице-президента США Дика Чейни.

    Подобной трансформации свое тело Кристиан Бэйл подвергает не впервые. Ранее ради роли в "Американском психопате" (2000 год) актер набирал прочную мышечную массу, а уже через несколько лет похудел до 55 килограммов, чтобы сыграть одну из ролей в "Машинисте". Буквально по завершении съемок актер снова стал набирать вес для главной роли в фильме "Бэтмен: Начало".

    dailymail.co.uk
    Кристиан Бэйл

    Журналисты припомнили Бэйлу, что он обещал завязать с подобными экспериментами над собой. Однако актер признался, что очень хотел получить роль Дика Чейни, но для этого ему необходимо было прибавить в весе.

    dailymail.co.uk
    Кристиан Бэйл

    На вопросы о своем питании Бэйл шутливо ответил, что ему "пришлось съесть очень много пирогов".

    Как сообщалось ранее, известный голливудский актер Джордж Клуни решил прекратить съемки в кино. 

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