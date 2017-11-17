Кличко и Шварценеггер стали лауреатами престижной премии в Германии

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Украинский боксер Владимир Кличко стал лауреатом престижной премии "Бэмби" в Германии, сообщает Focus. "Бэмби" присуждается с 1948 года. Это старейшая немецкая премия в области СМИ.

Кличко был удостоен награды за достижения в области спорта.

В номинации "Легенда" приз достался британскому певцу Тому Джонсу, в номинации "Мода" – немецкой супермодели Клаудии Шиффер.

Приз в категории "Мужество" получил китайский художник Ай Вэйвэй.

В число лауреатов также вошел актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Он удостоен премии в номинации "Наша Земля" за экологическую деятельность.