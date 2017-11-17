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    Культура

    Кличко и Шварценеггер стали лауреатами престижной премии в Германии

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    Старейшая немецкая премия Германии была вручена украинскому боксеру Владимиру Кличко за достижения в области спорта. Приз в категории "Мужество" получил китайский художник Ай Вэйвэй.
    Арнольд Шварцнеггер и Владимир Кличко
    twitter.com/Klitschko

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Украинский боксер Владимир Кличко стал лауреатом престижной премии "Бэмби" в Германии, сообщает Focus. "Бэмби" присуждается с 1948 года. Это старейшая немецкая премия в области СМИ.

    Кличко был удостоен награды за достижения в области спорта.

    В номинации "Легенда" приз достался британскому певцу Тому Джонсу, в номинации "Мода" – немецкой супермодели Клаудии Шиффер.

    Приз в категории "Мужество" получил китайский художник Ай Вэйвэй.

    В число лауреатов также вошел актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Он удостоен премии в номинации "Наша Земля" за экологическую деятельность.

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