наверх
09.10.201713:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Премия по экономике памяти Нобеля присуждена американцу Талеру

    (обновлено: )33
    Американский экономист Ричард Талер получил Нобелевскую премию за исследования в области поведенческой экономики.
    Альфред Нобель. Нобелевская премия
    AFP PHOTO/JONATHAN NACKSTRAND JONATHAN NACKSTRAND / AFP

    КИЕВ, 9 окт – РИА Новости Украина. Премия по экономике, учрежденная в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком в 1968 году, присуждена американскому экономисту Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики, объявила в Стокгольме Королевская шведская академия наук, отвечающая за присуждение награды.

    Нобелевская премия
    AFP PHOTO SCANPIX GUNNAR LIER GUNNAR LIER / SCANPIX / AFP
    За особые заслуги. Нобелевский комитет выбирает лауреата премии мира

    Сумма премии по экономике, как и других Нобелевских, в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).

    Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий – в области физиологии или медицины, физики, химии и литературы, а также в области экономики, учрежденной в 1968 году в память о Нобеле шведским Госбанком, будут вручены в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается всегда в Осло и тоже 10 декабря.

    Оглашение имен обладателей премии по экономике завершило неделю присуждений Нобелевских премий 2017 года, которая началась в понедельник в Стокгольме 2 октября и во время которой стали известны имена обладателей Нобелевских премий по медицине или физиологии, физике, химии, литературы и в Осло в пятницу назвали обладателя премии мира. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Бабкин
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Выдача денег в банке. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Референдум о независимости Каталонии
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись