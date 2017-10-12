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    Культура

    Дорн и "Грибы" номинированы на премию MTV от России

    (обновлено: )11201
    Вместе с украинской группой "Грибы" и певцом Иваном Дорном россиянам предлагается проголосовать за Елену Темникову, Елку и рэпера Хаски.
    Певец Иван Дорн. Архивное фото
    Иван Дорн/Facebook

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Популярные украинские музыканты Иван Дорн и группа "Грибы" номинированы на премию MTV Europe Music Awards в категории Best Russian Act.

    Информация об этом обнародована на сайте премии в разделе голосования.

    mtvema.com
    Номинанты премии mtv

    Ранее сообщалось, что Иван Дорн вынужден был отменить концерт в Одессе из-за открытых угроз и готовящихся провокаций. 

    Скандал с Дорном возник после того, как в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю певец заявил, что не оказывал финансовой помощи украинским военным, принимающим участие в антитеррористической операции в Донбассе. Также он заявил, что поехал на "Новую волну" в Юрмалу с украинской песней и в костюме с гербом, чтобы по этому поводу "никто не вонял". При этом он сказал, что ему нравится считать русских и украинцев братьями. 

    Напомним, украинская студия Gloria FX в прошлом году получила награду MTV Video Music Awards за лучшие визуальные эффекты в клипе группы Coldplay Up & Up.

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