Дорн и "Грибы" номинированы на премию MTV от России

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Популярные украинские музыканты Иван Дорн и группа "Грибы" номинированы на премию MTV Europe Music Awards в категории Best Russian Act.

Информация об этом обнародована на сайте премии в разделе голосования.

mtvema.com Номинанты премии mtv

Ранее сообщалось, что Иван Дорн вынужден был отменить концерт в Одессе из-за открытых угроз и готовящихся провокаций.

Скандал с Дорном возник после того, как в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю певец заявил, что не оказывал финансовой помощи украинским военным, принимающим участие в антитеррористической операции в Донбассе. Также он заявил, что поехал на "Новую волну" в Юрмалу с украинской песней и в костюме с гербом, чтобы по этому поводу "никто не вонял". При этом он сказал, что ему нравится считать русских и украинцев братьями.

Напомним, украинская студия Gloria FX в прошлом году получила награду MTV Video Music Awards за лучшие визуальные эффекты в клипе группы Coldplay Up & Up.