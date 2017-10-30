Оскароносный актер Кевин Спейси после обвинений признался, что он - гей

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Американский актер Кевин Спейси заявил, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент актеру Энтони Рэппу, однако принес ему свои извинения; также актер совершил каминг аут, заявив, что он — гей.

Ранее известный по сериалу Star Trek актер Рэпп рассказал СМИ, что когда ему было 14 лет, Спейси попытался соблазнить его. Спейси тогда был сильно пьян.

"Я действительно не помню этой встречи, ведь это, вероятно, произошло более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, то я должен ему искренние извинения", — говорится в заявлении Спейси на Twitter.

Спейси также сообщил, что история с обвинениями придала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

"Мои самые близкие люди знают, что у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. На протяжении всей моей жизни я любил мужчин и вступал с ними в романтические отношения, и сейчас я решил жить как гей", — написал он.

Актер добавил, что поводом для его признания послужил скандал с американским продюсером Харви Вайнштейном.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под судом за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссёр Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за скандалов вокруг фотографа, также связанных с сексуальными домогательствами.

Обладатель двух "Оскаров" как лучший актер, Спейси известен ролями в таких фильмах, как "Красота по-американски", "Жизнь Дэвида Гейла", "Подозрительные лица", "Семь" и многих других, а также по сериалу "Карточный домик".