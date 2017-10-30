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    Культура

    Оскароносный актер Кевин Спейси после обвинений признался, что он - гей

    (обновлено: )14001
    Американский актер Кевин Спейси заявил, что история с обвинениями в домогательствах придала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.
    Актер Кевин Спейси
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Американский актер Кевин Спейси заявил, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент актеру Энтони Рэппу, однако принес ему свои извинения; также актер совершил каминг аут, заявив, что он — гей.

    Ранее известный по сериалу Star Trek актер Рэпп рассказал СМИ, что когда ему было 14 лет, Спейси попытался соблазнить его. Спейси тогда был сильно пьян.

    Появилось видео с выступления Кевина Спейси на встрече YES
    Volodymyr Ariev/Facebook
    Появилось видео с выступления Кевина Спейси на встрече YES

    "Я действительно не помню этой встречи, ведь это, вероятно, произошло более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, то я должен ему искренние извинения", — говорится в заявлении Спейси на Twitter.

    Спейси также сообщил, что история с обвинениями придала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

    "Мои самые близкие люди знают, что у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. На протяжении всей моей жизни я любил мужчин и вступал с ними в романтические отношения, и сейчас я решил жить как гей", — написал он.

    Актер добавил, что поводом для его признания послужил скандал с американским продюсером Харви Вайнштейном.

    Продюсер Харви Вайнштейн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Секс-скандал с Вайнштейном: полиция ищет жертв, киноакадемия - в шоке

    В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под судом за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссёр Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за скандалов вокруг фотографа, также связанных с сексуальными домогательствами.

    Обладатель двух "Оскаров" как лучший актер, Спейси известен ролями в таких фильмах, как "Красота по-американски", "Жизнь Дэвида Гейла", "Подозрительные лица", "Семь" и многих других, а также по сериалу "Карточный домик".

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