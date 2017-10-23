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    Культура

    Панк-певица созналась, что ее домогался Бенни Хилл

    (обновлено: )129
    По словам О’Коннор, в 1976 году она пришла в лондонскую квартиру комика пробоваться на роль одной из "девушек Бенни Хилла", и тот начал листать альбом с фотографиями красавиц, которые прошли отбор.
    Хэйзел О’Коннор
    wikipedia

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Известная британская панк-певица и актриса Хэйзел О’Коннор заявила, что знаменитый комик Бенни Хилл предлагал ей работу в его шоу в обмен на секс, сообщает газете Mirror.

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    По словам О’Коннор, в 1976 году она пришла в лондонскую квартиру комика пробоваться на роль одной из "девушек Бенни Хилла", и тот начал листать альбом с фотографиями красавиц, которые прошли отбор.

    "Он всё показывал мне фотографии этих сексуальных женщин, которые работали с ним, говорил, что "они о нем заботятся". А затем спросил: "Хм, мне нужно знать, а ты будешь обо мне заботиться?".

    "Мне было противно, и я собралась уходить, когда он стал ко мне лезть. Я оттолкнула его и ушла", — добавила певица. О’Коннор уверена, что под "заботой" Хилл подразумевал постель, и говорит, что ее до сих пор посещают неприятные воспоминания.

    За пять лет до того случая она пережила изнасилование во время путешествия по Марокко. О’Коннор долго никому не рассказывала ни о нападении, ни о приставаниях. 

    Женщины по всему миру начали рассказывать о домогательствах после серии обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

    Альфред Хоторн "Бенни" Хилл — один из самых известных британских комиков прошлого века. С 1955 года он вел юмористическую программу "Шоу Бенни Хилла", где выступал как актер, режиссер и композитор. Передачу закрыли в 1991 году, а через год артист скончался.

    Напомним, тридцать восемь женщин обвинили в сексуальных домогательствах американского кинорежиссера Джеймса Тобэка.

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