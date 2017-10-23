Актер Михаил Кокшенов остается в тяжелом состоянии

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Доставленный ранее в реанимацию российский актер Михаил Кокшенов остается в больнице в Москве, его состояние оценивается как тяжелое.

Читайте также: Актер фильма "Крым": украинцы захотят посмотреть это кино

Об этом сообщили РИА Новости в справочной службе Первой градской больницы.

"Состояние на сегодняшнее утро тяжелое", — сказал собеседник агентства.

Актер Михаил Кокшенов известен своими ролями в фильмах "Не может быть" (1975), "Спортлото 82" (1982) Леонида Гайдая, "По улицам комод водили…" (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) Александра Митты, "Александр маленький" (1981) Владимира Фокина.