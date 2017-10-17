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    Культура

    Популярный советский комедийный актер доставлен в реанимацию в Москве

    (обновлено: )105
    По информации Первой городской больницы имени Пирогова Москвы, актер Михаил Кокшенов находится в 10-м отделении реанимации и интенсивной терапии.
    Актер Михаил Кокшенов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Актер Михаил Кокшенов доставлен в реанимацию, сообщили РИА Новости в Первой градской больнице имени Пирогова.

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    "Он находится в 10-м отделении реанимации и интенсивной терапии", — отметил собеседник агентства.

    Актер играл в фильмах "Не может быть" (1975) и "Спортлото 82" (1982) Леонида Гайдая, "По улицам комод водили…" (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, историческом фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) Александра Митты, драме "Александр маленький" (1981) Владимира Фокина и др.

    Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье, предположительно из-за оторвавшегося тромба. Ему было 47 лет. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны. Росздравнадзор и СК проверяют эти данные.

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