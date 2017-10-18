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    Медики о состоянии актера Михаила Кокшенова. Тяжелое

    (обновлено: )24102
    Сообщается, что народный артист Михаил Кокшенов находится в отделении реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии.
    Актер Михаил Кокшенов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Состояние народного артиста России Михаила Кокшенова, госпитализированного во вторник, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в справочной службе Первой градской больницы имени Пирогова.

    Актер Дмитрий Марьянов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Биография актера Дмитрия Марьянова

    Ранее в больнице сообщили, что актера доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

    "Его состояние на утро тяжелое", — сказал собеседник агентства.
    Дочь актера Алевтина рассказала, что у актера был инсульт.

     

    "Отца действительно доставили в реанимацию  Первой градской больницы имени Пирогова. Предварительный диагноз "инсульт" подтвердился после МРТ. Сейчас его состояние стабильное, отец в сознании и самостоятельно дышит", — заявила Алевтина "Известиям".

    Актер играл в фильмах "Не может быть" (1975) и "Спортлото 82" (1982) Леонида Гайдая, "По улицам комод водили…" (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, историческом фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) Александра Митты, драме "Александр маленький" (1981) Владимира Фокина и других.

    Ранее сообщалось, что российский актер Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье, предположительно из-за оторвавшегося тромба. Ему было 47 лет. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны. Росздравнадзор и СК проверяют эти данные.

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