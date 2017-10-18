Медики о состоянии актера Михаила Кокшенова. Тяжелое

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Состояние народного артиста России Михаила Кокшенова, госпитализированного во вторник, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в справочной службе Первой градской больницы имени Пирогова.

Ранее в больнице сообщили, что актера доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

"Его состояние на утро тяжелое", — сказал собеседник агентства.

Дочь актера Алевтина рассказала, что у актера был инсульт.

"Отца действительно доставили в реанимацию Первой градской больницы имени Пирогова. Предварительный диагноз "инсульт" подтвердился после МРТ. Сейчас его состояние стабильное, отец в сознании и самостоятельно дышит", — заявила Алевтина "Известиям".

Актер играл в фильмах "Не может быть" (1975) и "Спортлото 82" (1982) Леонида Гайдая, "По улицам комод водили…" (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, историческом фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) Александра Митты, драме "Александр маленький" (1981) Владимира Фокина и других.

Ранее сообщалось, что российский актер Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье, предположительно из-за оторвавшегося тромба. Ему было 47 лет. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны. Росздравнадзор и СК проверяют эти данные.