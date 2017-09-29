Телеканал "Звезда" сообщил о взломе аккаунтов хакерами с территории Украины

КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. Аккаунты "Звезды" в социальных сетях Twitter и Instagram были взломаны неизвестными с территории Украины, сообщается на сайте телеканала.

"На редакционную почту сайта телеканала пришло уведомление о том, что была совершена попытка входа в аккаунты с территории Украины. Атака на соцсети "Звезды" была произведена после ряда публикаций о премьере фильма "Крым". Стоит отметить, что после взлома с указанных страниц стали исчезать публикации, посвященные фильму "Крым", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об аккаунтах канала в Twitter и Instagram.

Фильм "Крым" рассказывает о любви жителя Севастополя и киевлянки в непростые дни исторических перемен весной 2014 года.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Киев не сможет забрать Крым силой, однако будет создавать условия, чтобы регион стал для России непосильной ношей.