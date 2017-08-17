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    Культура

    Хакеры атаковали аккаунты HBO и "Игры престолов" в соцсетях

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    На взломанных страницах телеканала и сериала появилось сообщение: "Привет, это OurMine, мы просто проверяем вашу безопасность, команда HBO, пожалуйста, обратитесь к нам, чтобы повысить безопасность".
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Хакеры из группы OurMine атаковали аккаунты кабельного канала HBO в Twitter и Facebook, а также телесериала "Игра престолов" в Twitter, пишет издание Variety.

    На взломанных страницах телеканала появилось сообщение: "Привет, это OurMine, мы просто проверяем вашу безопасность, команда HBO, пожалуйста, обратитесь к нам, чтобы повысить безопасность". По данным издания, аккаунт "Игры престолов" подвергся аналогичной атаке.

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    GameofThrones / YouTube
    Трейлер самой длинной серии в истории "Игры престолов"

    В настоящее время сообщения удалены. Как отмечает издание, целью кибератак была демонстрация возможности взлома этих аккаунтов, никаких серьезных последствий они не несут.

    Хакеры OurMine называют себя "группой по проверке безопасности" и получили известность за кибератаки на известные социальные сети. По итогам кибератак хакеры делились информацией о лазейках в системе безопасности сайтов и возможных угрозах.

    Ранее сообщалось, что телеканал HBO подвергся хакерской атаке, в результате которой, в том числе, был похищен сценарий еще не вышедшего к тому моменту эпизода "Игры престолов".

    Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.

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