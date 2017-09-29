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    Культура

    В Мининформполитики заявили о продвижении украинской литературы в России

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (414)

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    По словам госсекретаря Министерства информационной политики Артема Биденко, переведенную на русский язык украинскую литературу попытаются завезти на территорию РФ, так Украина попытается "осторожно заходить на территорию врага".
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    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Министерство информационной политики намерено переводить украинскую литературу, в том числе современную, на русский язык и пытаться ввозить ее в Россию, заявил госсекретарь ведомства Артем Биденко.

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    В конце 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". С 14 мая для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

    "Эту русскоязычную литературу попытаемся завезти на территорию РФ. В определенной мере это художественная литература, безопасная. Но все равно, так пытаемся осторожно заходить на территорию врага", — заявил Биденко в пятницу в ходе круглого стола на тему ввоза украинской литературы в зону военной операции в Донбассе.

    Он не уточнил названия книг, которые Киев намерен экспортировать в РФ.

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