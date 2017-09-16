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    Форум издателей во Львове: книги, гости, книги... много книг

    (обновлено: )5510
    В этом году во Львов на Форум издателей привезли более 100 тонн книг. В программе Форума - почти 900 мероприятий, а среди звездных гостей - французский новеллист-график Жюль Берже.
    24 Форум издателей
    @lviv.bookforum

    РИА Новости Украина

    В этом году на Форум издателей во Львов съехались почти 200 издательств, которые привезли на ярмарку более 100 тонн книг, пишет местное издание "Поступ".  

    Среди звездных гостей — французский новеллист-график Жюль Берже. Он создает комиксы на политические и социальные темы. На них даже отсняли мультик. А бывший президент Франсуа Олланд звал Жюля на обед. 

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    "Когда мне было 7-8 лет, я нарисовал такую газетку. Копировал ее у родителей на работе и продавал своим одноклассникам. Я зарабатывал 1 франк на газете и мог купить все возможные жвачки. А когда стал взрослым, надо было гораздо больше рисовать, писать, издавать, чтобы уже заработать на стоматолога", — поделился воспоминаниями новеллист.

    В программе Форума запланировано почти 900 мероприятий. Их разделили на тематические "кластеры": любишь историю — иди в библиотеку университета Франко, интересует образование — в Центр Митрополита Андрея, нон-фикшн — в этнографическом музее, а хочешь больше художественной — к курбасовцам или в Первый театр.

    Собрание сочинений русских классиков
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    "Форум издателей является площадкой, на которой свобода слова, мысли, убеждения гарантируются до тех пор, пока это не будет противоречить законодательству Украины", — пояснила президентка ОО "Форум издателей" Александра Коваль.

    В первый день форума пришел и патриарх греко-католической церкви Блаженнейший Святослав. Он представил книгу о патриархе Иосифе Слепом — его завещание тем, кто в эмиграции. Это книга "Будем собой. Жизнь и Завет Патриарха Иосифа Слепого".

    "В ушах современного украинца призыв Патриарха "Быть собой"  означает "быть настоящим". Настоящим украинцем, настоящим патриотом, истинным христианином. Настоящим греко-католиком. Глава церкви Иосиф Слепой напоминал своим верным о важности сохранения своей духовной, культурной и церковной наследия", — рассказал глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук).

    @lviv.bookforum
    24 Форум издателей

    Форум продлится до воскресенья. 

    Среди приглашенных зарубежных авторов: Карл-Маркус Гаусс, Питер Фогтдаль, Еелле Рюмер, Ян Вагнер. Среди украинских — Оксана Забужко, Сергей Жадан, Василий Шкляр, Юрий Винничук, Лесь Подервянский

    А в следующем году мэрия обещает для молодых авторов приятные бонусы

    @lviv.bookforum
    24 Форум издателей

    "Я думаю, в следующем году предусмотрим 20 премий для молодых писателей. Каждая премия по 25000 гривен", — добавил мэр Львова Андрей Садовый.

    Ранее сообщалось, что Львовский Форум издателей из-за угроз представителей праворадикальных организаций отменил презентацию книги Ларисы Денисенко "Майя и ее мамы", которая должна была состояться 15 сентября. 

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