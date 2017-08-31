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    Культура

    Сыгравший в "Не бойся, я с тобой" известный актер-каскадер ушел из жизни

    (обновлено: )37302
    Известный каскадер Мухтарбек Кантемиров сыграл в картинах "В двух шагах от рая", "Марш-бросок", "Не бойся, я с тобой! 1919" и других. Он являлся основателем и художественным руководителем московского конного театра "Каскадер".
    Основатель Конного театра каскадеров Мухтарбек Кантемиров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг – РИА Новости Украина. Артист кино и цирка, известный каскадер Мухтарбек Кантемиров скончался на 84-м году жизни, сообщается на сайте Гильдии каскадеров.

    Роберт Редфорд
    VALERY HACHE / AFP
    Звезда Голливуда Роберт Редфорд: кадры из жизни и кино

    Кантемиров родился в семье профессиональных цирковых наездников. Он приобрел широкую известность благодаря комедии Юлия Гусмана "Не бойся, я с тобой", где исполнил роль циркового артиста Рустама.

    "Не стало Мухтарбека Кантемирова. Его вряд ли надо подробно представлять многочисленной армии поклонников циркового искусства во всем мире. Достаточно только произнести это имя – и перед глазами предстает картина: залитый яркими огнями манеж, по которому под искрометные звуки лезгинки в бешеном галопе проносятся кони, а парни в черкесках проделывают на скаку немыслимые трюки… До самых последних дней у него были порой озорные, и всегда молодые глаза. И даже когда он был не молод, он оставался статен и благороден", — говорится в сообщении на сайте.

    Кантемиров так же сыграл в картинах "В двух шагах от рая", "Марш-бросок", "Не бойся, я с тобой! 1919" и других. Он являлся основателем и художественным руководителем московского конного театра "Каскадер".

    Ранее сообщалось, что голливудский комический актер Джей Томас умер в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с раком. 

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