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    Культура

    Легендарному американскому актеру исполнилось 74 года

    (обновлено: )129
    В 1974 году Де Ниро снялся в знаменитом "Крестном отце" - это был его триумф. За роль дона Вито Роберт Де Ниро получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.
    Роберт де Ниро
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В четверг, 17 августа, легендарный американский актер Роберт Де Ниро отмечает 74-й день рождения.

    Де Ниро родился в семье творческой богемы, вырос в итальянском квартале на Манхэттене в США. С детства обожал кино.

    Британский актер Джейсон Стэйтем
    LOIC VENANCE / AFP
    Знаменитый британский актер отмечает 50-летний юбилей

    В 10 лет состоялся его артистический дебют, когда он исполнил роль трусливого Льва в школьной постановке сказки "Удивительный волшебник из страны Оз".  Первой его работой в кино был эпизод в фильме Брайана Де Пальмы "Свадебная вечеринка" (1963 год). Настоящий успех пришел к Де Ниро в 1973 году, когда он снялся в фильме "Бей в барабан медленно", где он сыграл бейсболиста Брюса Пирсона.

    В 1974 году он снялся в знаменитом "Крестном отце" — это был его триумф. За роль дона Вито Роберт Де Ниро получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.  

    За свою карьеру в кино Де Ниро исполнил около сотни ролей. Сейчас актер продолжает активно работать.

    В 2016 году вышли фильмы с ним: "Каменные кулаки", "Дедушка легкого поведения", "Кондитерская" и "Комик".

    Роберт Де Ниро — обладатель премий "Золотой глобус" и "Оскар" (1975 и 1981 годы). 

    У актера пятеро детей.

    Напомним, 26 июля, известный британский актер Джейсон Стэйтем отметил 50-летие.

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