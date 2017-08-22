наверх
22.08.201704:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Названа причина смерти легендарного американского актера Джерри Льюиса

    (обновлено: )2
    Знаменитый комедийный актер Джерри Льюис скончался в результате болезни сердца. По данным следствия, смерть знаменитого актера наступила на конечной стадии заболевания.
    Джерри Ли Льюис
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Американский комедийный актер Джерри Льюис скончался в результате болезни сердца, передает агентство Рейтер со ссылкой на следователя округа Кларк Джона Фюденберга.

    По данным следователя, смерть знаменитого актера наступила на конечной стадии заболевания.

    Смотрите также — Звезда Голливуда Роберт Редфорд: кадры из жизни и кино

    Джерри Льюис снялся в таких фильмах, как "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Чокнутый профессор", "Аризонская мечта" и многих других.

    Актер скончался в воскресенье в Лас-Вегасе на 92-м году жизни.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    Бинт с кровью
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Теракт в центре Барселоны. Спецоперация полиции
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне