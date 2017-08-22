Названа причина смерти легендарного американского актера Джерри Льюиса

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Американский комедийный актер Джерри Льюис скончался в результате болезни сердца, передает агентство Рейтер со ссылкой на следователя округа Кларк Джона Фюденберга.

По данным следователя, смерть знаменитого актера наступила на конечной стадии заболевания.

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Джерри Льюис снялся в таких фильмах, как "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Чокнутый профессор", "Аризонская мечта" и многих других.

Актер скончался в воскресенье в Лас-Вегасе на 92-м году жизни.