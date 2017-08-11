Известный украинский художник скоропостижно скончался в Киеве

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Известный украинский художник-живописец, фтохудожник Кирилл Проценко скоропостижно скончался на 51-ом году жизни.

Коллеги называли Проценко "лицом современного отечественного искусства", вспоминает арт-критик Константина Дорошенко, который подтвердил смерть художника.

Читайте также: Известный украинский художник назвал "Свободу" фашистской партией

По предварительным данным, Кирилл Проценко скончался из-за проблем с сердцем. По словам Дорошенко, родные художника не хотели распространять информацию, поэтому сообщить об этом в сети он решил уже только после похорон коллеги.

znaj.ua Художник Кирилл Проценко на фоне своей картины

"Для меня Проценко был Петронием, арбитром изящества моего времени, моего Киева. Важность вкуса он отрицал: "Вкус — это миф". Но этим он как раз и признался в обладании настоящим вкусом", — сказал Дорошенко в комментарии изданию znaj.ua.

Напомним. в конце июля в России умер знаменитый художник Илья Глазунов.