Известный украинский художник скоропостижно скончался в Киеве

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Известный украинский художник-живописец, фтохудожник Кирилл Проценко скоропостижно скончался на 51-ом году жизни.
Коллеги называли Проценко "лицом современного отечественного искусства", вспоминает арт-критик Константина Дорошенко, который подтвердил смерть художника.
Читайте также: Известный украинский художник назвал "Свободу" фашистской партией
По предварительным данным, Кирилл Проценко скончался из-за проблем с сердцем. По словам Дорошенко, родные художника не хотели распространять информацию, поэтому сообщить об этом в сети он решил уже только после похорон коллеги.
"Для меня Проценко был Петронием, арбитром изящества моего времени, моего Киева. Важность вкуса он отрицал: "Вкус — это миф". Но этим он как раз и признался в обладании настоящим вкусом", — сказал Дорошенко в комментарии изданию znaj.ua.
Напомним. в конце июля в России умер знаменитый художник Илья Глазунов.