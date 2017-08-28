"Не имеет значения". Ширвиндт о включении в базу "Миротворца"

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Народный артист России, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт заявил РИА Новости, что для него никакого значения не имеет включение его в базу данных сайта "Миротворец".

Согласно сообщению на сайте "Миротворец", Ширвиндт попал в базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины – незаконной гастрольной деятельности на территории временно оккупированного Россией Крыма". В базу данных сайта по аналогичным причинам попал и рок-музыкант из США, лидер группы Alex Carlin Band Алекс Карлин.

"Я отношусь ко включению меня в этот список как к данности, и для меня это никакого значения не имеет. Я такой старый, что уже столько раз был на Украине. Может быть, доживу до того, когда и еще раз приеду туда", — сказал Ширвиндт.

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Ранее в августе стало известно, что российский актер, писатель и режиссер Евгений Гришковец попал в базу данных "Миротворца" из-за концертов в Крыму.