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    Культура

    "Не имеет значения". Ширвиндт о включении в базу "Миротворца"

    (обновлено: )17320
    Народный артист России Александр Ширвиндт заявил, что относится ко включению в базу данных сайта "Миротворец" как к данности, и для него "это никакого значения не имеет".
    Актер Александр Ширвиндт
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Народный артист России, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт заявил РИА Новости, что для него никакого значения не имеет включение его в базу данных сайта "Миротворец".

    Согласно сообщению на сайте "Миротворец", Ширвиндт попал в базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины – незаконной гастрольной  деятельности на территории временно оккупированного Россией Крыма". В базу данных сайта по аналогичным причинам попал и рок-музыкант из США, лидер группы Alex Carlin Band Алекс Карлин.

    "Я отношусь ко включению меня в этот список как к данности, и для меня это никакого значения не имеет. Я такой старый, что уже столько раз был на Украине. Может быть, доживу до того, когда и еще раз приеду туда", — сказал Ширвиндт.

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    Ранее в августе стало известно, что российский актер, писатель и режиссер Евгений Гришковец попал в базу данных "Миротворца" из-за концертов в Крыму.

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