Слушайте, детки. Новые уроки истории от Института Нацпамяти

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Конец августа – непростое время для школьников и особенно их родителей: первые морально готовятся возвращаться в классы, вторые устраивают предшкольные марафоны, пытаясь закупить чадам все необходимое.

Не расслабляются и в Министерстве образования и науки: ведомство подготовило новые требования к обучению детей в школах – опубликовало методички для преподавания учебных предметов. Так, согласно указаниям министерства, теперь школы смогут заменять часть уроков физкультуры на другой предмет, а учителям ведомство дает полную свободу организовывать обучение детей.

Среди других нововведений – у первоклашек не будет домашних заданий: они появятся со второго класса "и не должны занимать больше 45 минут времени на выполнение". Дальше нагрузка растет: с третьего класса количество заданий может увеличиться до часа и десяти минут, а в четвертом – до полутора часов. Также в первых классах "урежут" оценки: с ними дети столкнутся со второго класса.

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Помимо этого министерство запрещает учителям "перегружать младшие классы дополнительными заданиями": нельзя будет задавать задания по дополнительным учебникам или рабочим тетрадям, как и давать "домашки" на выходные, праздники и каникулы.

"Иной взгляд на отношения Украины и СССР"

Но не только младшие классы ждут изменений. Еще в феврале 2017 года озвучили общую позицию Минобразования и Украинского института национальной памяти, согласно которой история Украины составит 70% интегрированного курса истории для школьников 10-11 классов.

При этом школьные учебные предметы "История Украины" и "Всемирная история" для старшеклассников реформируют: их объединят в один – "История: Украина и мир". Новый курс предусматривает 3,5 академических часа в неделю или 8 часов в неделю (профильный уровень обучения).

Отмечается, что "понимая важность преподавания истории Украины, Украинский институт национальной памяти активно включился в разработку новой концепции, которая вылилась в преподавание именно украинской истории в мировом контексте".

А еще в 2016 году в Минобразования объявили, что старшеклассники страны приступят к изучению новой истории государства по обновленной программе, где представлен иной взгляд на отношения Украины и СССР.

Теперь в 10-11 классах появятся темы: "Украинская революция 1917-1921 годов", "Установление и утверждение советского тоталитарного режима (1921-1939 гг.)", "Войны советской России с Украинской народной республикой", "Советская оккупация Украины". Кроме этого школьники будут изучать административно-территориальные изменения украинских земель в XX веке, вклад украинцев во Вторую мировую войну (именно в такой формулировке), а также участие украинских миротворцев в операциях ООН.

В Министерстве образования сообщило, что изменения направлены на то, чтобы "воссоздать историю страны без политических купюр и идейной ангажированности".

Учить по-новому

Не утихают и разговоры о реформе образования, которая может значительно изменить систему обучения в украинских школах и вузах. Новыми будут учебники: в 2018 году их должны напечатать для 10 класса, а в 2019 – для 11-го.

"Основательно изучить предмет, имея менее одного урока в неделю, просто невозможно. Дети, приходящие в старшую школу, уже должны определяться со своими дальнейшими приоритетами, начать подготовку к поступлению в высшее учебное заведение. Соответственно, ученики должны получить возможность глубже изучать те предметы, которые им понадобятся для дальнейшего продолжения учебы. Изучение всех предметов на одинаково неглубоком уровне в старших классах нерационально", – обрисовал ситуацию заместитель министра образования и науки Павел Хобзей.

Планируется сокращение обязательных предметов: с 22 до 9-ти, старшая школа будет профильной. Кроме этого, у школ будет возможность создавать собственные "спецкурсы" для более углубленного изучения предмета, а у старшеклассников появятся интегрированные (на одном уроке рассматриваются сразу несколько дисциплин, изучаются несколько явлений — Ред.) предметы "Литература", "История", "Человек и общество" и "Математика".