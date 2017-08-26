Известный российский писатель попал в базу сайта "Миротворец"

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Российский актер, писатель и режиссер Евгений Гришковец попал в базу данных скандально известного сайта "Миротворец" из-за концертов в Крыму.

Как сообщается на сайте "Миротворец", Гришковец попал в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и за "поддержку военной агрессии РФ против Украины", а также из-за "незаконной концертной деятельности" в Крыму.

Напомним, российский музыкант, актер и телеведущий, солист популярной российской группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев попал в списки "Миротворца".

Ранее также "Миротворец" едко порадовался смерти российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.