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    Культура

    Известный российский писатель попал в базу сайта "Миротворец"

    (обновлено: )2401
    Как отметили в "Миротворце", Евгений Гришковец попал в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и за "поддержку военной агрессии РФ против Украины".
    Автор и режиссер спектакля Весы Евгений Гришковец пред началом прогона на Малой сцене Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Российский актер, писатель и режиссер Евгений Гришковец попал в базу данных скандально известного сайта "Миротворец" из-за концертов в Крыму.

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    Как сообщается на сайте "Миротворец", Гришковец попал в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и за "поддержку военной агрессии РФ против Украины", а также из-за "незаконной концертной деятельности" в Крыму.

    Напомним, российский музыкант, актер и телеведущий, солист популярной российской группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев попал в списки "Миротворца"

    Ранее также "Миротворец" едко порадовался смерти российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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