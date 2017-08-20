Умер известный писатель, борец с расизмом

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. На 85 году в США жизни умер актер, общественный деятель, писатель, комик Дик Грегори, сообщает СBS News со ссылкой на его сына Кристиана.

Всю жизнь он боролся с расизмом и выступал за "перемены в Америке".

"С огромной печалью семья Грегори подтверждает, что их отец, комедийная легенда и борец за гражданские права г-н Дик Грегори покинул эту землю сегодня вечером в Вашингтоне, округ Колумбия", — заявил его сын в соцсетях.

Причина смерти Грегори не называется.

Грегори является отцом 11 детей.

Напомним, 17 августа скончался системный программист и администратор Андрей Чернов, который изобрел кодировку KOI8-R и участвовал в создании Рунета.