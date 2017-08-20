наверх
20.08.201710:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Умер известный писатель, борец с расизмом

    (обновлено: )5
    О смерти актера и писателя Дика Грегори сообщил его сын: "С огромной печалью семья Грегори подтверждает, что их отец, комедийная легенда и борец за гражданские права г-н Дик Грегори покинул эту землю".
    Дик Грегори
    wikipedia

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. На 85 году в США жизни умер актер, общественный деятель, писатель, комик Дик Грегори, сообщает СBS News со ссылкой на его сына Кристиана.

    Писатель Даниил Гранин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Биография писателя Даниила Гранина. Справка

    Всю жизнь он боролся с расизмом и выступал за "перемены в Америке".

    "С огромной печалью семья Грегори подтверждает, что их отец, комедийная легенда и борец за гражданские права г-н Дик Грегори покинул эту землю сегодня вечером в Вашингтоне, округ Колумбия", — заявил его сын в соцсетях.

    Причина смерти Грегори не называется.

    Грегори является отцом 11 детей.

    Напомним, 17 августа скончался системный программист и администратор Андрей Чернов, который изобрел кодировку KOI8-R и участвовал в создании Рунета.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция на месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Государственная фискальная служба Украины
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Кошка писает в лоток с сахаром в супермаркете
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину