В Санкт-Петербурге простятся с писателем Даниилом Граниным

КИЕВ, 8 июл ─ РИА Новости Украина. Прощание с писателем Даниилом Граниным пройдет в субботу в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, похоронят его на Комаровском кладбище.

Писатель скончался в Санкт-Петербурге 4 июля в возрасте 98 лет. Гранин — автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях он уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Лауреат государственной премии СССР. В 2017 году стал лауреатом государственной премии РФ в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

"8 июля с 12.00 до 14.00 в Таврическом дворце состоится гражданская панихида и прощание с Почетным гражданином Санкт-Петербурга, писателем Даниилом Граниным. Похороны пройдут в этот же день на Комаровском кладбище в 15.00", — сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

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