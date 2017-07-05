Биография писателя Даниила Гранина. Справка

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Писатель, почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни, сообщил пресс-секретарь петербургского губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

Ниже приводится биографическая информация.

Писатель и общественный деятель Даниил Александрович Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 года в селе Волынь Курской области (по другим данным в Вольске, Саратовская губерния) в семье лесника. С детства жил в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Окончил электромеханический факультет Политехнического института (1941), работал инженером на Кировском заводе. В начале войны ушел в народное ополчение, воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, пройдя путь от рядового до командира танковой роты, награжден боевыми орденами.

После войны Даниил Гранин работал начальником районной кабельной сети Ленэнерго, учился в аспирантуре Политехнического института.

Ранние литературные опыты Гранина относятся ко второй половине 1930-х годов. В 1937 году в журнале "Резец" были напечатаны его первые рассказы "Возвращение Рульяка" и "Родина", посвященные Парижской коммуне. Началом своей профессиональной литературной деятельности писатель считал публикацию в 1949 году в журнале "Звезда" рассказа "Вариант второй". Тогда же, по просьбе однофамильца, писателя Юрия Германа, он взял себе псевдоним Гранин.

Первые книги Даниила Гранина — повести "Спор через океан" (1950), "Ярослав Домбровский" (1951) и сборник очерков о строителях Куйбышевской ГЭС "Новые друзья" (1952). Первый роман "Искатели", принесший писателю известность, был опубликован в 1955 году.

В своей прозе Гранин умело совмещал две жанровые структуры: социально-бытовую беллетристику и документально-художественное повествование, с объединяющей сквозной темой: ученые, изобретатели в современном мире, их нравственный кодекс и традиции гражданского поведения. Гранин последовательно исследовал эту тему в романах ("Искатели", 1954; "После свадьбы", 1958; "Иду на грозу", 1962), в повестях и рассказах ("Собственное мнение", 1956; "Место для памятника", 1969; "Кто-то должен", 1970; "Неизвестный человек", 1989), в документально-художественных произведениях, где наряду с историческими сюжетами ("Размышления перед портретом, которого нет", 1968; "Повесть об одном ученом и одном императоре", 1971) важное место занимают биографические повести о биологе Александре Любищеве ("Эта странная жизнь", 1974), о физике Игоре Курчатове ("Выбор цели", 1975), о генетике Николае Тимофееве-Ресовском ("Зубр", 1987).

Смотрите также: Церемония прощания с Гельмутом Колем в Страсбурге

Новые грани таланта писателя раскрылись в романе "Бегство в Россию" (1994), рассказывающем о жизни ученых в ключе не только документального и философско-публицистического, но и авантюрно-детективного повествования.

Еще одной важной темой для Гранина является война. Наиболее полно антивоенная проза была представлена в сборнике "Еще заметен след" (1985) и "Блокадной книге" (1979, в соавторстве с Алесем Адамовичем), рассказывающей на документальном материале о героическом 900-дневном сопротивлении Ленинграда вражеской блокаде.

Тяготение к документальности проявилось в многочисленных очерково-дневниковых сочинениях Гранина, в том числе в посвященных впечатлениям от поездок в Германию, Англию, Австралию, Японию, Францию и другие страны книгах "Неожиданное утро" (1962), "Примечания к путеводителю" (1967), "Сад камней" (1972) и другим.

Гранину принадлежат эссе о Пушкине ("Два лика", 1968; "Священный дар", 1971; "Отец и дочь", 1982), Достоевском ("Тринадцать ступенек", 1966), Льве Толстом ("Герой, которого он любил всеми силами своей души", 1978) и других русских классиках.

Все произведения писателя последних лет написаны в жанре мемуаров — "Причуды моей памяти" (2009), "Всё было не совсем так" (2010), романы "Мой лейтенант" (2011) и "Заговор" (2012).

В январе 2013 года пятитысячным тиражом была переиздана "Блокадная книга" Даниила Гранина. В нее вошли фотографии из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга, фотографии из личного архива Гранина в Центральном государственном архиве литературы и искусства Петербурга. В книге также впервые показаны фрагменты верстки журнала "Новый мир" с главами, подвергнутыми цензуре.

Герои произведений Гранина нашли свое воплощение в кино. По его сценариям или при его участии сняты киноленты на "Ленфильме": "Искатели" (1957, режиссер Михаил Шапиро), "После свадьбы" (1963, режиссер Михаил Ершов), "Иду на грозу" (1965, режиссер Сергей Микаэлян), "Первый посетитель" (1966, режиссер Леонид Квинихидзе); на "Мосфильме" — "Выбор цели" (1976, режиссер Игорь Таланкин). Телевидение экранизировало "Однофамильца" (1978) и "Дождь в чужом городе". (1979).

В декабре 2001 года на телеканале "Культура" состоялась премьера авторской программы Даниила Гранина "Наедине с Петром Великим". В 2004 году в авторской программе "Я помню…" Даниил Гранин рассказывал о своей жизни и творчестве. В 2005 году он стал автором и ведущим документального сериала "Ленинградская трагедия", в 2006 году — ведущим цикла "Крутые дороги Дмитрия Лихачева".

В течение долгого времени Гранин занимался общественной деятельностью (в Союзе писателей, Верховном и Президентском советах), участвовал в международных встречах и симпозиумах, посвященных науке, экологии, литературе. Им опубликованы десятки интервью и публицистических статей, малая часть из них включена в сборник "О наболевшем" (1988). Гранин создал первое в стране Общество милосердия и способствовал развитию этого движения в стране. Был одним из инициаторов создания российского Пен-клуба. Его неоднократно избирали в правление Союза писателей Ленинграда, потом России, он был депутатом Ленсовета, членом обкома, в перестроечный период — народным депутатом.

Писатель являлся председателем правления Международного благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева.

4 июля 2017 года писатель скончался в Санкт-Петербурге.

Даниил Гранин был лауреатом Государственных премий СССР и РФ (за роман "Вечера с Петром Великим", 2001), Героем Социалистического труда, кавалером двух орденов Ленина, орденов Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны II степени, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, ордена Святого апостола Андрея Первозванного, награжден Большим крестом за заслуги в деле примирения (Германия). Писатель являлся лауреатом премии Генриха Гейне (ФРГ), членом Немецкой академии искусств, почетным доктором Санкт-Петербургского гуманитарного университета, член Академии информатики, президентом Фонда Меншикова, лауреат премии Александра Меня.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Писатель Даниил Гранин во время встречи с однополчанами

27 ноября 2012 года Даниил Гранин был удостоен специального приза национальной ежегодной премии "Большая книга" с формулировкой "За честь и достоинство". Кроме того, он стал главным лауреатом премии "Большая книга" за роман "Мой лейтенант", повествующий о Великой Отечественной войне.

В 2017 году Даниил Гранин получил Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Именем Гранина названа малая планета Солнечной системы №3120.

Постановлением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в 2005 году писатель был удостоен звания Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Даниил Гранин был женат, его жена Римма Майорова скончалась в 2004 году. В браке родилась дочь Марина.