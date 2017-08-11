Певица Лолита сообщила о сорванных гастролях в Крыму

КИЕВ, 11 авг - РИА Новости Украина. Российская певица Лолила Милявская заявила, что она стала жертвой мошенников, сорвавших ее гастроли в Крыму. Об этом артистка сообщала в своем Instagram.

По ее словам, концерты отменили в последний момент, когда певица со со своей командой уже прибыла в аэропорт, чтобы дальше отправиться на полуостров.

"Вынуждена констатировать тот факт, что мы с моим коллективом попали в руки настоящих аферистов. Билеты в Крым были аннулированы уже в 12 ночи, когда мы уже сдавали и сдали вещи, заплатили за перевес за инструменты", - сказала певица.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Авг 10 2017 в 9:56 PDT

"Не комментировала гастроли в Крыму потому, что у меня была надежда, что мне все-таки разрешать въезд на Украину и я смогу видеть свою семью. Все ищут какую-то политическую подоплеку, но нет", - добавила Лолита, планировавшая дать шесть концертов - в Севастополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Алуште и Керчи.

Певица также заявила, что ее обманули "обычные мошенники, которые, вероятно, думали забрать из кассы все деньги, заплатив авансовую часть мне и всем залам".

Ранее въезд в Украину запретили российской певице украинского происхождения Лолите Милявской. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.