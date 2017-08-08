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    Порошенко распорядился подготовиться к 1030-летию крещения Киевской Руси

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    Согласно документу, организационному комитету при Кабмине поручено разработать план мероприятий при участии религиозных организаций. Кроме этого, аналогичные поручения даны областным государственным администрациям.
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко распорядился начать подготовку к празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси, соответствующий указ главы государства обнародован во вторник на его сайте.

    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День крещения Руси: стотысячный Крестный ход УПЦ

    Согласно "Повести временных лет", в 987 году князь Владимир на совете бояр принял решение о крещении Руси "по закону греческому".

    "С целью подготовки и празднования в 2018 году… постановляю: Кабинету министров Украины создать организационный комитет по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины", — говорится в указе.

    Согласно документу, комитету поручено разработать план мероприятий при участии религиозных организаций. Кроме этого, аналогичные поручения даны областным государственным администрациям.

    Точных данных о начале церковного почитания князя Владимира нет, первые сведения о нем относятся к XIV веку. По одной из гипотез, канонизация крестителя Руси состоялась во второй половине XIII века. В 1635 митрополит Киевский Пётр Могила обрёл мощи Владимира из руин Десятинной церкви. В воспоминание будущим родам святитель извлек из найденного в развалинах древнейшего русского храма саркофага главу князя и кисть правой руки. Впоследствии глава была положена в главный храм Киевской Печерской лавры во имя Успения Пресвятой Богородицы, кисть — в Киевский Софийский собор. Часть святых мощей оказалась в Москве, в Успенском соборе.

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