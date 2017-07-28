Во Владимирском соборе в Киеве проходит литургия ко Дню крещения Руси

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Во Владимирском соборе в Киеве верующие УПЦ КП собрались на Божественную литургию ко Дню крещения Руси, сообщает сайт телеканала "112 Украина".

Как отмечается, за правопорядком возле храма следят около 3 тыс. полицейских. Правоохранители проверяют вещи людей, которые сюда приходят. Также на месте работает несколько кинологических патрулей.

Богослужение возглавляет Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, после этого около 12:00 верующие пройдутся крестным ходом к памятнику князю Владимиру.

В это время правоохранители перекроют центральные улицы и установят металлические рамки.

В четверг верующие во главе с духовенством прошли от Владимирской горки в районе улицы Крещатик до Киево-Печерской лавры. В крестном ходе Украинской православной церковью Московского патриархата приняли участие около 100 тысяч верующих.

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