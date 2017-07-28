наверх
28.07.201712:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Во Владимирском соборе в Киеве проходит литургия ко Дню крещения Руси

    Тема:

    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев (18)

    (обновлено: )83
    За правопорядком возле храма следят около 3 тыс. полицейских. Правоохранители проверяют вещи людей, которые сюда приходят. Также на месте работает несколько кинологических патрулей.
    Владимирский собор
    Facebook Елены Тимош

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Во Владимирском соборе в Киеве верующие УПЦ КП собрались на Божественную литургию ко Дню крещения Руси, сообщает сайт телеканала "112 Украина".

    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Украинское фото
    Молебен на Владимирской горке и крестный ход с высоты птичьего полета

    Как отмечается, за правопорядком возле храма следят около 3 тыс. полицейских. Правоохранители проверяют вещи людей, которые сюда приходят. Также на месте работает несколько кинологических патрулей.

    Богослужение возглавляет Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, после этого около 12:00 верующие пройдутся крестным ходом к памятнику князю Владимиру.

    В это время правоохранители перекроют центральные улицы и установят металлические рамки.

    В четверг верующие во главе с духовенством прошли от Владимирской горки в районе улицы Крещатик до Киево-Печерской лавры. В крестном ходе Украинской православной церковью Московского патриархата приняли участие около 100 тысяч верующих.

    Читайте также: Крестный ход в Киеве: ожидается до 40 тысяч паломников — спецкор

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Михаил Саакашвили
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Флаг США. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС