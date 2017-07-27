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    Фотоленты

    Молебен на Владимирской горке в честь Дня крещения Руси-Украины

    (обновлено: )9811
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    На Владимирской горке в центре Киева проходит молебен в рамках мероприятий по случаю Дня крещения Руси-Украины. Там собрались около 10 тысяч верян.

    День Крещения Руси. Инфографика
    РИА Новости Украина
    День Крещения Руси: два крестных хода и маршруты

    В четверг в Киеве проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Крещения Руси — Украины. В этом году они продлятся четыре дня — с 27 по 30 июля. В Киев съехались тысячи паломников, чтобы помолиться чудотворным иконам на Владимирской горке.

    27 июля движение транспорта будет ограничено с 11:00 до 16:30 по улице Грушевского (от улицы Шелковичной до Европейской площади), на Европейской площади, на Владимирском спуске (от Почтовой до Европейской площади), на улице Трехсвятительской, на улице Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади), на Парковой дороге (от Европейской площади к аллее Героев Крут) в связи с крестным ходом.

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