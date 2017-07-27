Молебен на Владимирской горке в честь Дня крещения Руси-Украины

На Владимирской горке в центре Киева проходит молебен в рамках мероприятий по случаю Дня крещения Руси-Украины. Там собрались около 10 тысяч верян.

В четверг в Киеве проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Крещения Руси — Украины. В этом году они продлятся четыре дня — с 27 по 30 июля. В Киев съехались тысячи паломников, чтобы помолиться чудотворным иконам на Владимирской горке.

27 июля движение транспорта будет ограничено с 11:00 до 16:30 по улице Грушевского (от улицы Шелковичной до Европейской площади), на Европейской площади, на Владимирском спуске (от Почтовой до Европейской площади), на улице Трехсвятительской, на улице Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади), на Парковой дороге (от Европейской площади к аллее Героев Крут) в связи с крестным ходом.