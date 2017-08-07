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    Экс-солиста "Иванушек International" похоронили на 40-й день после смерти

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    Проводить Олега Яковлева в последний путь собрался узкий круг его близких друзей и родственников, около 20 человек. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
    Участник группы Иванушки International Олег Яковлев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг – РИА Новости Украина. Бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева похоронили в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

    Экс-участник популярной группы Иванушки International Олег Яковлев
    sashakutsevol
    Биография экс-участника группы "Иванушки Int" Олега Яковлева. Справка

    Яковлев стал солистом группы "Иванушки International" в марте 1998 года. Официально певец, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013 году. Он скончался на 48-м году жизни 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни и был кремирован.

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    Проводить артиста в последний путь собрался узкий круг его близких друзей и родственников, около 20 человек, в том числе продюсер Игорь Матвиенко. Могилу, куда захоронили белую урну с прахом певца, украсили еловыми ветками и белыми хризантемами. Яковлева проводили долгими аплодисментами.

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