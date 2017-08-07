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    Культура

    Умерла автор песни "Ой, мороз, мороз"

    (обновлено: )13601
    По словам Марии Уваровой, в 1954 году она сочинила песню "Ой, мороз, мороз", позже ее записали на грампластинку, но свое авторство она не зарегистрировала.
    Мария Уварова
    vesti.ru

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В возрасте 93 лет в российском Воронеже умерла певица Мария Уварова, заявлявшая об авторстве песни "Ой, мороз, мороз", сообщили в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино.

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    По словам заведующего отделом региональной культуры Липецкого областного краеведческого музея Алексея Овчинникова, он был хорошо знаком с Марией Уваровой и ее супругом Александром, которые в середине 1950-х были солистами Воронежского народного хора.

    Он отметил, что, по словам Марии, в 1954 году она сочинила песню "Ой, мороз, мороз", позже ее записали на грампластинку, но свое авторство она не зарегистрировала.

    Также по заверению Овчинникова, другая участница коллектива Мария Мордасова удивлялась, что ее коллега не получает деньги за песню. Позже Уваровой стали начислять небольшие суммы, не те, которые полагаются автору. Уварова обращалась в суд, но безуспешно.

    Напомним, во время фестиваля "Августовский блюз" в Эстонии в субботу, 5 августа, умер известный украинский музыкант и художник — солист группы Ivan Blues & Friends Иван Денисенко (сценическое имя — Иван БЛЮZ). 

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