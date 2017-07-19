наверх
19.07.201719:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Песня "Despacito" побила мировой рекорд по прослушиваниям

    (обновлено: )15
    Песню за шесть месяцев после релиза прослушали 4,6 млрд раз. Хит обогнал композицию Джастина Бибера "Sorry", ранее удерживавшую рекорд - 4,3 млрд прослушиваний.
    Кадр из клипа Despacito
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Сингл "Despacito" пуэрториканского музыканта Луиса Фонси стал самой популярной песней во всех стриминговых сервисах. Об этом сообщает BBC.

    В Перу женщина превратила храп мужа в известный хит
    Канал Viral Magazine в Youtube
    Новый хит: женщина превратила храп мужа в ремикс популярной песни

    Композицию за шесть месяцев после релиза прослушали 4,6 млрд раз.

    Отмечается, что хит обогнал композицию Джастина Бибера "Sorry", ранее удерживавшую рекорд — 4,3 млрд прослушиваний.

    При подсчете учитывались показатели оригинальной версии "Despacito" и ремикса, записанного совместно с Бибером и выпущенного в апреле.

    "Не хочу называть это случайностью, потому что я пытался написать хит. Но я не планировал так переборщить", — прокомментировал произошедшее Фонси.

    Оригинал "Despacito" вышел в январе. В записи также принял участие певец Дэдди Янки. Клип на трек, опубликованный на YouTube-канале Фонси, собрал 2,6 млрд просмотров.

    Ранее сообщалось, что известная исполнительница Лаура Перголицци, о которой мир узнал под псевдонимом LP, выходит замуж за свою возлюбленную Лорен Рут Уорд.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Цена свободы по-украински. Самые крупные залоги. Инфографика
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    В Нидерландах открыли "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Редакция газеты "Вести"
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    СИЗО. Архивное фото
    Рост криминала в Украине