Песня "Despacito" побила мировой рекорд по прослушиваниям

Скриншот с Youtube

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Сингл "Despacito" пуэрториканского музыканта Луиса Фонси стал самой популярной песней во всех стриминговых сервисах. Об этом сообщает BBC.

Композицию за шесть месяцев после релиза прослушали 4,6 млрд раз.

Отмечается, что хит обогнал композицию Джастина Бибера "Sorry", ранее удерживавшую рекорд — 4,3 млрд прослушиваний.

При подсчете учитывались показатели оригинальной версии "Despacito" и ремикса, записанного совместно с Бибером и выпущенного в апреле.

"Не хочу называть это случайностью, потому что я пытался написать хит. Но я не планировал так переборщить", — прокомментировал произошедшее Фонси.

Оригинал "Despacito" вышел в январе. В записи также принял участие певец Дэдди Янки. Клип на трек, опубликованный на YouTube-канале Фонси, собрал 2,6 млрд просмотров.

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