Первый тизер анимационного мультфильма "Мавка. Лесная песня"

Вышел первый тизер украинского анимационного полнометражного фильма "Мавка. Лесная песня". Ролик опубликован на официальном канале FILM.UA Group в YouTube.

"Мавка. Лесная песня" – полнометражный мультфильм украинской студии Animagrad (FILM.UA Group), который сейчас находится на стадии творческой разработки. Мультфильм создают по мотивам пьесы Леси Украинки "Лесная песня", а также на основе украинских мифов и культурных традиций.

К созданию саундтрека мультфильма присоединились известные музыканты "ДахаБраха".

Мультфильм "Мавка. Лесная песня" выиграл 9-й конкурс Государственного агентства Украины по вопросам кино в сентябре 2016 года и получил государственное финансирование в размере 30% от общего бюджета.

Предварительная дата выхода мультфильма — конец 2019 года.