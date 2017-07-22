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    Первый тизер анимационного мультфильма "Мавка. Лесная песня"

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    "Мавка. Лесная песня" – полнометражный мультфильм украинской студии, который сейчас находится на стадии творческой разработки. Предварительная дата выхода мультфильма - конец 2019 года.
    Канал на Youtube FILM.UA Group

    Вышел первый тизер украинского анимационного полнометражного фильма "Мавка. Лесная песня". Ролик опубликован на официальном канале FILM.UA Group в YouTube.

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    "Мавка. Лесная песня" – полнометражный мультфильм украинской студии Animagrad (FILM.UA Group), который сейчас находится на стадии творческой разработки. Мультфильм создают по мотивам пьесы Леси Украинки "Лесная песня", а также на основе украинских мифов и культурных традиций.

    К созданию саундтрека мультфильма присоединились известные музыканты "ДахаБраха".

    Мультфильм "Мавка. Лесная песня" выиграл 9-й конкурс Государственного агентства Украины по вопросам кино в сентябре 2016 года и получил государственное финансирование в размере 30% от общего бюджета.

    Предварительная дата выхода мультфильма — конец 2019 года.

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