Ближе всех к рекордсмену — Gangnam Style корейского PSY с 2,921 млрд просмотров и See You Again Wiz Khalifa – с 2.996 млрд просмотров. Для того, чтобы приблизиться к отметке в 3 млрд просмотров, первому произведению понадобилось более пяти лет, второму – более двух.

Despacito загружен на Youtube 12 января 2017 года и преодолел отметку в 3 млрд просмотров примерно за полгода.