Не только музыка. Певица Рианна встретилась с первой леди Франции

Первая леди Франции Бриджит Макрон приняла в Елисейском дворце знаменитую американскую певицу и актрису Рианну.

29-летняя Рианна прибыла во Францию в качестве учредителя и руководителя благотворительного фонда.

Бриджит Макрон для встречи выбрала узкие джинсы, в очередной раз продемонстрировав, что 64-летняя первая леди, несмотря на возраст, находится в прекрасно форме, которой могли б позавидовать более юные представительные прекрасного пола.

Ранее Рианна прокомментировала новости об ужесточении политики США по отношению к мигрантам и строительстве стены на границе с Мексикой.