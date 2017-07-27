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    Фотоленты

    Не только музыка. Певица Рианна встретилась с первой леди Франции

    (обновлено: )105
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

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    Первая леди Франции Бриджит Макрон приняла в Елисейском дворце знаменитую американскую певицу и актрису Рианну.

    29-летняя Рианна прибыла во Францию в качестве учредителя и руководителя благотворительного фонда.

    Бриджит Макрон для встречи выбрала узкие джинсы, в очередной раз продемонстрировав, что 64-летняя первая леди, несмотря на возраст, находится в прекрасно форме, которой могли б позавидовать более юные представительные прекрасного пола.

    Ранее Рианна прокомментировала новости об ужесточении политики США по отношению к мигрантам и строительстве стены на границе с Мексикой.

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