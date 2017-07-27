КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли заявила, что страдала от паралича Белла и высокого давления в 2016 году, сообщает Associated Press.

По словам лауреата премии "Оскар", излечиться от паралича лицевого нерва ей удалось благодаря акупунктуре.

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Напомним, в минувшем году Джоли подала на развод с актером и продюсером Брэдом Питтом.

В 2013 году она заявила, что сделала превентивную мастэктомию. В 2015 году Джоли были удалены яичники и фаллопиевы трубы.