КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Американская актриса Анджелина Джоли отметила День матери со старшим сыном Паксом.

Джоли, у которой шестеро детей — троих родные и трое приемных, поужинала в ресторане Лос-Анджелеса только со старшим приемным сыном Паксом.

Фото актрисы в черном кружевном платье и ее сына появились в instagram Джоли.

Поклонники звезды Голливуда уже отметили ее излишнюю худобу и бледность.

Angelina Jolie, instagram Анджелина Джоли с сыном Паксом

Ранее в СМИ появилась информация о том, что отношения американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли возобновились, пара встречается втайне от своих детей.

В конце сентября прошлого года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней. Ранее СМИ сообщали, что Питт во время перелета в Лос-Анджелес вместе с детьми и супругой якобы "вышел из себя", проявив грубость как вербально, так и физически по отношению к своему несовершеннолетнему сыну Мэддоксу.