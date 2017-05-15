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    Культура

    Джоли отметила День матери со старшим сыном

    (обновлено: )96
    Американская актриса Анджелина Джоли скромно отпраздновала День матери в компании со старшим сыном Паксом в ресторане Лос-Анджелеса. Для выхода Джоли выбрала черное кружевное платье.
    Анджелина Джоли с сыном Паксом
    Angelina Jolie, instagram

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Американская актриса Анджелина Джоли отметила День матери со старшим сыном Паксом.

    Джоли, у которой шестеро детей — троих родные и трое приемных, поужинала в ресторане Лос-Анджелеса только со старшим приемным сыном Паксом.

    Фото актрисы в черном кружевном платье и ее сына появились в instagram Джоли.

    Поклонники звезды Голливуда уже отметили ее излишнюю худобу и бледность.

    Angelina Jolie, instagram
    Анджелина Джоли с сыном Паксом

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что отношения американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли возобновились, пара встречается втайне от своих детей.

    В конце сентября прошлого года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней. Ранее СМИ сообщали, что Питт во время перелета в Лос-Анджелес вместе с детьми и супругой якобы "вышел из себя", проявив грубость как вербально, так и физически по отношению к своему несовершеннолетнему сыну Мэддоксу.

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