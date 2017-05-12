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    Культура

    Джоли и Питт возобновили отношения

    (обновлено: )384
    Брэд Питт признался, что у него "снова есть чувства". По данным СМИ, голливудские актеры держат свои встречи в секрете от детей, поскольку "не хотят смущать".
    Анджелина Джоли и Бред Питт. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Отношения американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли возобновились, пара встречается втайне от своих детей, сообщает портал Hollywood Life.

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    BBC Hindi, youtube
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    "Брэд и Энджи сейчас держат свои возобновленные отношения в секрете, потому что не хотят смущать детей. Благополучие детей — это их приоритет ", — приводит портал слова друга пары со ссылкой на журнал Life & Style.

    По информации портала, в последние несколько недель пара стала видеться гораздо чаще, чем раньше. Также сообщается, что Джоли с детьми, вероятно, переезжает ближе к дому Питта.

    "Я действительно счастлив, уже прошло полгода, что и грустно, и радостно, но у меня снова есть чувства…. Я думаю, что это часть испытания человека: ты либо отрицаешь их (чувства) всю свою жизнь, либо отвечаешь на них и развиваешься", — заявил Питт в интервью журналу GQ Style.

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    Друг пары также отмечает, что с тех пор, как Питт прекратил употреблять алкогольные напитки, он стал гораздо лучшим отцом.

    В конце сентября прошлого года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней. Ранее СМИ сообщали, что Питт во время перелета в Лос-Анджелес вместе с детьми и супругой якобы "вышел из себя", проявив грубость как вербально, так и физически по отношению к своему несовершеннолетнему сыну Мэддоксу.

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