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    Культура

    Джоли впервые прокомментировала развод с Брэдом Питтом

    (обновлено: )84
    Известная актриса отметила, что сейчас все ее внимание сосредоточено на детях: 15-летнем Мэддоксе, 13-летнем Паксе, 11-летней Захаре, десятилетней Шайло и восьмилетних близнецах Ноксе и Вивьен.
    Американская актриса Анджелина Джоли. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 19 февраля, известная 41-летняя актриса Анджелина Джоли впервые прокомментировала свое решение о разводе, сообщает Jetsetter со ссылкой на телеканал ВВС.

    Общение Джоли с журналисткой телеканала проходило в Камбодже, где звезда представила свой новый фильм, а также присутствовала во время старта его проката в стране. Она не была многословной и сказала только, что это было очень непростое время.

    Джоли после развода арендовала роскошный особняк. Видео
    dailymail
    Джоли после развода арендовала роскошный особняк

    "Мы — семья и всегда ею будем. Мы переживем это время, и, надеюсь, станем еще более сильной семьей",- рассказала актриса.

    Джоли также представила себя через пять лет. "На этом этапе надеюсь, что еще буду полна сил. Через пять лет я надеюсь путешествовать по миру, навещать своих детей. Надеюсь, что они будут счастливы и будут заниматься интересными вещами, думаю, в разных частях света. Я буду поддерживать их во всем", — ответила кинозвезда.

    Актриса подчеркнула, что сейчас все ее внимание сосредоточено на детях: 15-летнем Мэддоксе, 13-летнем Паксе, 11-летней Захаре, десятилетней Шайло и восьмилетних близнецах Ноксе и Вивьен.

    "Я сконцентрирована на детях…  на наших детях… моя задача сейчас найти правильный путь и пройти через все это. Мы всегда будем семьей. И надеюсь, что найденный путь только сблизит нас и сделает сильнее"  - резюмировала Джоли.

    Напомним, Брэд Питт в рамках бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли добился права проводить время с их общими детьми без наблюдающего психолога.

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