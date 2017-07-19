Концерт Depeche Mode в Киеве: продано более 20 тысяч билетов

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. На киевский концерт легендарных британских музыкантов Depeche Mode в Киеве продали более 20 тыс. билетов. Об этом сообщила с места концерта корреспондент Эспрессо.TV Анна Ткаченко.

При этом стоимость билетов на концерт в Киеве составила от 1 тыс. грн до 6,5 тыс. грн.

Поклонники Depeche Mode выстроились в длинные очереди, из-за чего начало концерта пришлось задержать.

Выступление в Киеве пройдет в рамках тура Global spirit tour.

В понедельник организаторы концерта Depeche Mode в Минске сообщили, что мероприятие отменено из-за госпитализации ее лидера Дэйва Гаана в одну из больниц города. Сообщалось, что, по предварительной информации, у певца острое кишечное расстройство.