наверх
19.07.201720:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Концерт Depeche Mode в Киеве: продано более 20 тысяч билетов

    (обновлено: )11
    Стоимость билетов на концерт в Киеве составила от 1 тыс. грн до 6,5 тыс. грн. Поклонники Depeche Mode выстроились в длинные очереди, из-за чего начало концерта пришлось задержать.
    Солист британской группы Depeche Mode Дэйв Гaан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. На киевский концерт легендарных британских музыкантов Depeche Mode в Киеве продали более 20 тыс. билетов. Об этом сообщила с места концерта корреспондент Эспрессо.TV Анна Ткаченко.

    Легендарные Depeche Mode прилетели в Киев. Видео
    ovva.tv
    Легендарные Depeche Mode прилетели в Киев

    При этом стоимость билетов на концерт в Киеве составила от 1 тыс. грн до 6,5 тыс. грн.

    Поклонники Depeche Mode выстроились в длинные очереди, из-за чего начало концерта пришлось задержать.

    Выступление в Киеве пройдет в рамках тура Global spirit tour.

    В понедельник организаторы концерта Depeche Mode в Минске сообщили, что мероприятие отменено из-за госпитализации ее лидера Дэйва Гаана в одну из больниц города. Сообщалось, что, по предварительной информации, у певца острое кишечное расстройство.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Цена свободы по-украински. Самые крупные залоги. Инфографика
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    В Нидерландах открыли "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Редакция газеты "Вести"
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    СИЗО. Архивное фото
    Рост криминала в Украине