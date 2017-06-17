Стала известна причина смерти актрисы, сыгравшей принцессу Лею

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КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Американская актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее "Звездные войны", умерла от остановки дыхания во сне, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судмедэкспертов.

Среди факторов, ставших причиной смерти Фишер, стало накопление жировой ткани в стенках артерий, сообщает офис судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

Ранее СМИ со ссылкой на источники, близкие к семье актрисы, сообщали, что Фишер умерла в результате остановки сердца.

Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. На следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.