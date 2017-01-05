Потери 2016 года

Минувший 2016 год забрал с собой многих знаменитых и популярных людей, ставших звездами, а порой и легендами в своей профессии.

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Ушли из жизни боксер Мохаммед Али и футболист Йохан Кройф, актеры Владимир Зельдин, Алексей Жарков и Керри Фишер, музыканты Дэвид Боуи, Леонард Коэн и Джордж Майк, политики Шимон Перес, Фидель Кастро и Ислам Каримов.

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Украина также понесла невосполнимые потери в 2016 году, попрощавшись с оперным певцов Дмитрием Гнатюком и театральным режиссером Лесем Танюком, актрисой Валерией Заклунной и профессором Богданом Гаврилишиным.