Страшные потуги и... рождение мыши. Итоги украинского кино года

Алекс Последышев — обозреватель кино, для РИА Новости Украина

Украинское кино интересно нам особенно в свете того, что в последнее время государство в лице Госкино принялось все интенсивнее тратить бюджетные деньги для развития национального кинематографа. Так что интересно знать, какие цели при этом преследуются и насколько эффективно расходуются немалые средства. Попробуем хотя бы приблизительно понять, действительно ли гора (каковой воспринимается Госкино и его бюджет – около 240 миллионов гривен в этом году и почти 500 миллионов в 2017-м) способна родить лишь мышь.

Недавно интернет-ресурс Cut Insight заявил о рекорде, поставленном украинским кинематографом в украинских же кинотеатрах в 2016 году. Это издание подсчитало, "что в течение 2016-го года в украинских кинотеатрах стартовал прокат 30 отечественных кинопремьер (интересная формулировка, кстати)", а "их количество растет шестой год подряд". Казалось бы, остается только радоваться, но… Но вопрос в том, что в приводимом списке есть немало натяжек (недаром же употреблен термин "кинопремьера"), а рост количества украинских релизов – как представляется – отнюдь не значит роста количества украинских зрителей, купивших билеты на эти фильмы.

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Нас в первую очередь интересует другой вопрос – насколько эффективно использовались бюджетные деньги на поддержку украинского кинематографа. И вот тут обнаруживается полная катастрофа. Нет, конечно, если согласится с руководством Госкино, которое считает, что главная цель этого государственного органа – формирование украинского зрителя, то может быть, все не так и плохо: ведь неизвестно, какого зрителя и в каком количестве требуется сформировать. Но даже такая постановка вопроса вызывает много сомнений: ведь, в конце концов, чтобы сформировать зрителя, нужно чтобы этот самый зритель видел то кино, которое его должно формировать. А с этим-то как раз есть огромные проблемы. Хотелось бы, конечно, привести полные данные по прокату фильмов, которые поддержало Госкино, но это невозможно – хотя бы потому, что их продюсеры и прокатчики предпочитают не публиковать данные, а система единого электронного билета в нашей стране отсутствует. Так что украинский гражданин никогда не узнает, сколько же его сограждан посмотрело, например, ленту Ивана Кравчишина "Полет золотой мушки", вышедшей в прокат 25 февраля этого года. И вопрос не только в том, что государство истратило на производство этой ленты изрядную сумму, но еще и поддержало продвижение ее в кинотеатрах на рекордную сумму – почти 200 тысяч гривен.

Чуть меньше – 170 тысяч гривен – Госкино выделило на привлечение внимания формируемого украинского зрителя к еще одной "громкой" премьере – "Гнезду горлицы" Тараса Ткаченко. Но потенциальный зритель проигнорировал эти титанические усилия – эту ленту в украинских кинотеатрах посмотрели около 20 тысяч зрителей, которые заплатили за билеты около 1 миллиона 400 тысяч гривен. Можно долго дискутировать на тот предмет, является ли это успехом (думается, что в глазах автором и Госкино – безусловно), но факт остается фактом – расходы на производство и промотирование несоизмеримы с отдачей, и есть сомнения, что 20 тысяч украинцев, купивших билеты на "Гнездо горлицы", захотят еще раз заплатить за просмотр украинского кино.

Наверное, подтверждением этого предположения являются результаты предпоследнего украинского фильма, который увидел свет в этом году – речь о фильме "Моя бабушка Фанни Каплан" Алены Демьяненко. Уже на второй неделе проката эта лента выпала из первой десятки украинского бокс-офиса (что скорее всего значит, что прокатчик резко сократит ее прокат), а посмотрели ее в общем и целом аж 7 с половиной тысяч зрителей. Валовые сборы за две недели проката составили 500 тысяч гривен, что лишь в три раза превышает сумму, выделенную Госкино на ее продвижение. А уж про сумму государственной поддержки и говорить-то как-то неудобно – она составила 50 процентов бюджета в 22 миллиона гривен.

Можно было бы не сетовать на столь неэффективное использование средств, но лишь в двух случаях: если бы Госкино расходовало не бюджетные деньги, а средства, собранные посредством механизмов, более чем успешно действующих во Франции и Польше и если бы выделяемые средства шли на фильмы, авторы которых стремятся к развитию киноязыка (не в лингвистическом смысле этого термина). Но – увы – ни один из упомянутых фильмов ни в коей мере нельзя отнести к разряду экспериментаторских. И было бы забавно, если бы не было столь грустно, но столь "громкие" успехи упомянутых фильмов в национальном прокате ни коим образом не влияют на выделение бюджетных средств на производство следующих фильмов их авторов: Алена Демьяненко уже запустилась со следующим своим полнометражным проектом "Гуцулка Ксеня" с бюджетом в 48 миллионов гривен, из которых 24 миллиона – бюджетные. И все же в Украине снимаются фильмы, на которые идет украинский зритель, причем идет в массовом порядке, сравнимом с показателями американских блокбастеров.

Из недавних стоит вспомнить "8 лучших свиданий" с Владимиром Зеленским – его в первом квартале 2016-го года посмотрели 530 тысяч украинских зрителей, которые заплатили за билеты почти 35 миллионов гривен. Но Госкино к производству этого фильма не имело никакого отношения, но, очевидно, в тайне мечтает "переформировать" эти полмиллиона украинских граждан в "настоящих украинских зрителей" (в понимании руководителей отечественного кинематографа). Удастся ли?

В этом есть сомнения, которые предположительно должны подтвердить результаты проката последнего украинского фильма года – "Слуги народа 2" от "Квартала 95" и Владимира Зеленского.

Таким образом, добро пожаловать в кино, господа!