Ставки по депозитам в 2017 году снизятся - Горбаль

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Банки с недостаточным капиталом могут быть закрыты в начале 2017 года. Крайним сроком для достижения "положительного значения достаточности капитала" для финучреждений так называемой "второй двадцатки" НБУ определено 1 января 2017. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

По результатам диагностики качества активов и достаточности капитала, со "второй двадцатки" банков семь — не нуждались в докапитализации, а еще 12 провели программы докапитализации. Банк "Михайловский" тоже входил во "вторую двадцатку", но уже признан неплатежеспособным.

Подробнее ситуацию с капиталом банков в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Чи справді певні банки з 1 січня можуть припинити свою діяльність?

— Насправді мова йшла про те, що до 23 грудня банки мали привести у відповідність до нормативу. Мова йде про статутний капітал. Відповідно, якщо зайти на сайт НБУ і подивитись показники діяльності банків України, то ми знайдемо на 1 жовтня чотири банки, в яких статутний капітал був менший мінімально достатнього. Один із них вже виведений з ринку, три ще функціонують, працюють. Відповідно, наскільки я бачу в ЗМІ, в усіх них пройшли збори акціонерів, де питання збільшення статутного капіталу розглядалось. Єдине, що я особисто там не бачу балансів, вони вже провели, імплементували ці збори акціонерів і підняли статутний капітал. Тому, напевно, подібний прес-реліз адресувався до цих банків. Я вважаю, що не треба було писати на широкий загал, коли мова йде про три банки, можна було б адресно звернутись до цих банків і не здіймати таку дискусію перед новим роком. Хоча також хочу відмітити, що пішли на таке вольове рішення по ПриватБанку, то треба було цим вже і завершити етап очищення банківської системи, тому що всі такі речі вселяють таку невпевненість, що ніби цей етап у нас ніколи не закінчиться.

Ситуація із "ПриватБанком" все ще не вирішена?

— Я маю на увазі, раз пішли на хід по націоналізації "ПриватБанку", то вже треба було, можливо, до нового року завершити так званий етап очищення банківської системи.

Націоналізацією інших чи виведенням їх з ринку?

— Націоналізація могла йти виключно тільки про один банк, про це було відомо. Роки два, як обговорювалась, що держава може врятувати тільки системний банк. Всі прекрасно розуміли, що це може стосуватись єдиного банку в державі. Але чомусь, можливо, чи той інформаційний фон був десь викривлений, чи супроводження в цьому процесі було неправильне, саме обговорення цього процесу напередодні націоналізації викликало достатньо різкий відтік коштів цього банку і могло привести до кризи втрати ліквідності.

Ви сказали, що залишилось три банки, статутний капітал яких менший за потрібне. Що це за банки і що з ними буде?

— Я завжди уникаю прямих оцінок. Я бажаю кожному банку залишитись на ринку і займатись відновленням довіри до української банківської системи. Кожен бажаючий може зайти на сайт НБУ, в розділі статистика є показники фінансової діяльності банку, зайти в розділ "капітал", друга група, і подивитись банки, в яких статутний капітал менше 120 мільйонів гривен на 1 жовтня.

Що з ними буде? Вони припинять свою діяльність?

— З таким формулюванням у нас вже банки виводились, тому банки будуть визнані неплатоспроможними.

Діагностику яких банків НБУ буде проводити наступного року?

— Мова йде і про решту банків третьої групи, які будуть діагностику проходити. В даному випадку повідомлення стосується регулятивного капіталу, статутний капітал – це те, що банки показують в своїй звітності, тобто це не ця тема, яку обговорювали по "ПриватБанку" достатність капіталу, коли формуються резерви. Це виключно балансові показники. Була прийнята програма докапіталізації українських банків до 2024 року, згідно з якою банки повинні нарощувати свій статутний капітал. Чотири банки будуть в зоні ризику, там капітали були статутні від 60 до 80 мільйонів гривен, тобто фактично треба було вдвічі підняти. Але збори акціонерів у цих трьох банках це рішення обговорювали. Один із трьох банків – це банк "Інвест", він був виведений з ринку, тому залишилось три.

Чи багато банків ризикують у 2017 році бути визнаними Нацбанком неплатоспроможними?

— Я за те, щоб етап очищення вже був завершений, тому що тягнеться ця історія з переліком і вгадуванням того, який банк буде виведений, і це не додає відновлення довіри до банків. Я б закінчив все це в цьому році і вже в новому сказав: дивіться, наша банківська система виглядає так і так, і ми в даному випадку рухаємось таким-то курсом, основні напрямки розвитку такі-то.

Ця невизначеність може відобразитись на фінансовій системі країни?

— Основне питання вирішене – це питання по "ПриватБанку", хоча, з огляду на повідомлення в ЗМІ, я розумію, що існують ще юридичні ризики, які пов’язані ще з тими операціями, які були проведені в банку за той короткий період, коли в банку знаходилась тимчасова адміністрація, а також можливі юридичні ризики по реструктуризації юридичного портфелю.

Ваш прогноз на наступний рік: що буде з кредитуванням?

— Вже була заява від голови правління "ПриватБанку" про те, що розглядають, що логічно, питання зниження відсоткових ставок по депозитам в "ПриватБанку". З огляду на те, що це "ПриватБанк", то і в середньому по державі фактично буде зменшена вартість депозитів.

Напомним, вкладчикам "ПриватБанка" опасаться нечего, все вклады будут сохранены и возвращены новым собственником — государством — в полном объеме, считает главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный.

Ранее эксперт по инвестициям Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что в целом бизнес-сообщество и инвесторы отреагировали на решение о национализации ПриватБанка позитивно.