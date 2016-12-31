Самые громкие звездные разводы 2016 года

Уходящий год запомнился серией громких разводов западных звезд. Так, расстались одни из самых высокооплачиваемых актеров Анджелина Джоли и Брэд Питт, Джонни Депп развелся с молодой супругой Эмбер Херд, распался брак актера Николаса Кейджа, считавшийся одним из самых крепких в Голливуде.

Американская актриса Анджелина Джоли в сентябре подала документы на развод со своим не менее известным супругом актером Брэдом Питтом, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". В сентябре также появилась информация, что ФБР рассматривает возможность начала собственного расследования о жестоком обращении актера с детьми. Позже ФБР приняло решение не выдвигать никаких обвинений против Питта.

Пожалуй, самым некрасивым разводом может считаться распад четы Депп-Херд. Актриса Эмбер Херд в мае подала на развод, обвинив своего супруга Джонни Деппа в физическом и психологическом насилии, позже суд удовлетворил просьбу актрисы о запрете Деппу приближаться к ней.

В августе Депп и Херд урегулировали дело о разводе и семейном насилии. Как сообщил портал TMZ, Депп согласился заплатить своей супруге около 7 миллионов долларов. В связи с этим пара выпустила совместное заявление, где было сказано, что "Эмбер будет жертвовать финансовые поступления от развода на благотворительность". Херд также отозвала ходатайство о предоставлении временного охранного ордера в отношении Деппа.

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